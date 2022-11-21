زيارات علمية ميدانية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بالمنطقة الصناعية في قويسنا

يواصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية برعاية الدكتور عربي السيد كشك، رئيس الجامعة، الزيارات الميدانية العلمية لربط المناهج الدراسية بالواقع الفعلي لسوق العمل.

توفير الفرص التدريبية للطلاب

وقام بعض طلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بزيارة ميدانية إلى شركة الجسر العربي لتصنيع الأدوات الصحية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، رافقهم المهندس عمرو اسماعيل.

أكد رئيس الجامعة اهتمام جامعة الدلتا التكنولوجية بتقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية، ويتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل،ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

تخريج متخصصين أكفاء في علوم التكنولوجيا قادرين على الابتكار

وأضاف حرص الجامعة على تخريج متخصصين أكفاء فى علوم التكنولوجيا قادرين على الابتكار والإبداع والتميز، وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة الشركة وجميع العاملين بها أحسن الاستقبال والتعاون خلال الزيارة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب.