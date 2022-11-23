حبس عامل 6 سنوات لحيازته سلاحا ناريا ومواد مخدرة في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتجاره في المخدرات، وكذلك الحكم عليه بالسجن المشدد 3 سنوات أخرى لإحرازه سلاحًا ناريًا وذخيرة بدون ترخيص، بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وساهر ذو الفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري 2022، عندما وصلت تحريات إلى مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج تفيد بقيام أحد الأشخاص بنشاط إجرامي بدائرة المركز، ودلت التحريات على صحة المعلومات الواردة، وتم ضبط المتهم متلبسًا وبحوزته جوهر مخدر الميثامفيتامين وسلاح ناري دون ترخيص.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

ووجهت النيابة للمدعو «م . ع» تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيثامين» والذي أفاد بحيازته بقصد الاتجار، وكذلك إحراز سلاح نارى «بندقية آلية» وذخيرة بدون ترخيص، وتم التحفط على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التى أصدرت حكمها المتقدم.