فصل طالب ثانوي 15 يوما لتعديه على مديرة المدرسة في الدقهلية

قرر ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، فصل أحد طلاب مدرسة موسى عبدالشافي الثانوية المشتركة، بقرية الربيعة التابعة لمركز دكرنس، لمدة 15 يومًا، بعدما تعدى على مديرة المدرسة بدفعها وتوجيه السباب لها، وذلك خارج أسوار المدرسة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، إن قرار الفصل جاء بعد ثبوت تعدي الطالب على المديرة حتى وإن كان الأمر خارج أسوار المدرسة، مشيرًا إلى أنه في حالة تكرار الأمر سيتم فصله نهائيًا.

تفاصيل اعتداء طالب على مديرة مدرسة

وكانت الواقعة بدأت أثناء مرور مديرة المدرسة خلال اليوم الدراسي لمتابعة ري إحدى الأراضي التابعة للمدرسة، وتفاجأت بوجود طلاب وكان معهم موتوسيكل وذلك أثناء توقيت خروج البنات من المدرسة فطلبت منهم الدخول للمدرسة، وفوجئت بقيام طالب بتوجيه السباب لها وأثناء محاولة دخول المشرفين دفعها وتطاول عليها وحاول الاعتداء عليها.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة دكرنس من سيدة تدعى «فاطمة. أ.س» مديرة مدرسة موسى عبدالشافي الثانوية المشتركة بقرية الربيعة التابعة لدائرة المركز، بتعدي أحد الطلاب عليها.

واتهمت المديرة الطالب بالتعدي عليها وتوجيه السباب لها ثم دفعها ومحاولة التعدي عليها بالضرب، وتحرر عن ذلك محضر يحمل رقم 17498 إداري مركز دكرنس.