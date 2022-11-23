وضع حجر أساس نادي نقابة أطباء القليوبية الجديد ببنها

شهدت مدينة بنها، اليوم، وضع حجر أساس نادي أطباء القليوبية الجديد، في منطقة كوبري الفحص، في إطار تطوير أنشطة النقابة لخدمة الأطباء الأعضاء بالمحافظة، وتوسيع قاعدة الأنشطة المقدمة للأعضاء، وخلق متنفس جديد بنادي للنقابة والأعضاء لممارسة الأنشطة المختلفة، وتنشيط التواصل الاجتماعي بين الأعضاء، وتوفير مكان لائق لهم ولأسرهم، مزود بكل الخدمات الترفيهية والاجتماعية لخدمتهم.

النادي على مساحة 1000 متر ببنها

أوضحت نقابة أطباء القليوبية في بيان لها، أن مراسم وضع حجر الأساس لنادي الأطباء ببنها، على مساحة ألف متر تقريبا بمنطقة كوبري الفحص بالفلل في محافظة القليوبية، جرت في حضور الدكتور أحمد سعيد عثمان نقبب الأطباء بالقليوبية، والدكتور محمد عجلان أمين عام النقابة، والعديد من قيادات المحافظة، وأعضاء النقابة الفرعية.

تدشين مشروع النادي الاجتماعي

أشاد المشاركون في وضع حجر الأساس، بالجهد المبذول من مجلس نقابة الأطباء بالقليوبية، وجهوده في الحفاظ على أصول النقابة، وتدشين أكبر مشروع لمقر نادي النقابة ببنها، على مساحة 1000 متر مربع لخدمة الأعضاء.

من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة، ترسية المشروع بالطرق القانونية على شركة منفذة، ووضع التصميم اللائق، ليكون النادي بمثابة متنفس جديد لأعضاء النقابة وأسرهم.