إحالة أطباء بمستشفيين في القليوبية للتحقيق بسبب «التزويغ»

أحال الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عددا من الأطباء بمستشفى طوخ المركزي وأبو المنجا بشبرا الخيمة للتحقيق، بسبب عدم تواجدهم في مواعيد العمل المقررة لهم.

جولة ميدانية بمستشفى طوخ المركزي

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها وكيل وزارة الصحة بالقليوبية شملت مستشفى طوخ، وذلك لتفقد الخدمات الطبية وأعمال التطوير بها، ومتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

وناظر وكيل وزارة الصحة السجلات الطبية، وتأكد من تسجيل كل البيانات الطبية للمرضى بالتذكرة والسجلات الطبية، وكذلك تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، ومن التدريب الجيد للفرق التمريضية علي التعامل والتأكد من التزام الفريق الطبي بكافة الإجراءات الاحترازية وأساليب مكافحة العدوي اثناء التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية.

كما أكد علي المتابعة المستمرة للصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بالمستشفى، وعلي أعمال التطهير والتعقيم اليومي كما قام بإحالة الأطباء غير المتواجدين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

متابعة الأداء في مستشفى «أبو المنجا»

وتفقد وكيل الوزارة مستشفى أبو المنجا، وبناءًا علي تعليماته تظاهر مدير مكتبه بالمرض، وأنه يلزمه عناية طبية سريعة دخل على إثرها الطوارئ بالمستشفى، وانتظر وكيل الوزارة بالخارج خلال ذلك قبل أن يدخل المستشفى فجأة ليتابع الإجراءات المتبعة من الفريق الطبي، وكيفية التعامل مع المرضى في الطوارئ والاستقبال، ورافقه في هذه الجولة مدير إدارة الطوارىء الدكتور يوسف عرابي.

وخلال الجولة حرص وكيل الوزارة على تفقد قسم العناية المركزة وباقي أقسام المستشفي، واطمئن على جميع الحالات، ووجه بتوفير أوجه الرعاية الطبية للمرضى، وأحال الاطباء غير المتواجدين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية، كما شدد على شركة الأمن بالمستشفى بتنظيم حركة دخول وخروج ذوي المرضى، وزيارات الحالات داخل الأقسام الطبية.