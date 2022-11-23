العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر: ننتج الكهرباء دون انبعاثات كربونية

قالت الدكتورة داليا سمير، العضو المنتدب لشركة هيدروجين مصر، إن الهيدروجين الأخضر ينتج عنه الطاقة النظيفة، ويستخرج عبر التحليل الكهربائي للمياه، ولا ينتج عنه أية انبعاثات كربونية.

تصدير الأكسجين إلى الدول الأجنبية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه مع انفصال الأكسجين عن الهيدروجين عبر توليد الطاقة من الهيدروجين فمن الممكن تصدير الأكسجين إلى الدول الأجنبية «فيه موارد أخرى كالرياح والطاقة الشمسية والمقومات الطبيعية لتوليد الطاقة».

سمير: مصر ربنا حباها بميزات كبيرة

واستطردت: «الدولة المصرية تستثمر الكثير من الأموال في توليد الكهرباء عبر المصادر الطبيعية دون الحاجة إلى الطاقة الأحفورية، ولديها أكبر محطة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وميزات كبيرة تتميز بيها وتجعلها في مصاف الدول المتقدمة».

وأوضحت أن الدولة المصرية مهتمة بالتحويل الطاقي من طاقة أحفورية تعتمد على الغاز والزيت الخام للطاقة الخضراء، الأمر الذي سيخلق طلبا عالميا تدريجيا على الهيدروجين حتى يصبح كسلعه استراتيجية، متابعه: «طاقة الهيدروجين متميزة وخالي من الكربون، ما يعزز من الحد من الانبعاثات الكربونية، ويساهم في تقليل المشكلات البيئية».