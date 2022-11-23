جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأقراص المخدرة

صبط رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى حلمي الجندي، محاولة تهريب ٣٣٦ قرصًا من عقار مخدر مخبأه أسفل الملابس التي يرتديها الراكب.

الاشتباه في راكب مصري الجنسية

اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على رحلة طائرة الخطوط الملكية الأردنية القادمه من عمان، وذلك أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

جهاز الأشعة يكشف وجود شرائط متفرقة

وعند تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد موافي رئيس القسم بالفحص فأفاد بوجود شرائط أدوية متفرقة داخل الحقائب، وعند وتفتيشه ذاتيا فتبين وجود كمية من شرائط الأدوية المصرح بها قانونا داخل الحقائب ووجود 336 قرصًا من عقار مخدر مخبأه أسفل الملابس التي يرتديها عند تفتيشه ذاتيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 153 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات وعرض الراكب على النيابة المختصة، لأن الواقعة مخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 وتعديلاته.