جمارك المطار تحبط محاولات تهريب مستلزمات طب الأسنان وأقراص مخدرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في إحباط محاولة راكب أجنبي، تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الأسنان بمختلف أنواعها، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الهولندية القادمة من أمستردام، استوقفت نورا السيد عبدالحميد، رئيس قسم اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة أحمد عبدالعليم، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة، وعلى إثر ذلك قام مصطفى محمود المشنب، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف وليد جمال مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن اكتشاف 198 بالعدد من مستلزمات طب الأسنان ما بين قطع وأجهزة وعلب وعبوات وأكياس بهم كميات أخرى كبيرة ومتنوعة من تلك المستلزمات.

ضبط راكب بحوزته أقراص مخدرة

وفي إطار التنسيق بين الجمارك وإدارة المباحث بالمطار، تم ضبط راكب بحوزته أقراص مخدرة بواسطة كل من إبراهيم الدسوقي مأمور الجمرك وعمرو عطية مدير الحركة، وذلك أثناء قدوم الراكب على الطائرة الإيطالية القادمة من روما.

جمارك المطار تحبط محاولة تهريب مستلزمات طب الأسنان وأقراص مخدرة

أمر أحمد عبدالهادي مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

وقرر فوزى العميري، مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركى أرقام 114 و118 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كل المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركى.