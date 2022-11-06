عزيز الشافعي: اخترت أغنية «ولاد الناس» للكشف عن أزمة في المجتمع

أعرب الملحن عزيز الشافعي عن سعادته البالغة، بنجاح أغنيته الجديدة «ولاد الناس»، من كلماته وألحانه، وتوزيع وسام عبد المنعم، التي طرحت منذ يومين عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

عزيز الشافعي يكشف سبب نجاح أغنية «ولاد الناس»

وقال عزيز الشافعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اخترت هذه الأغنية لأننا أصبحنا نعاني من نقص في ولاد الناس في المجتمع، إذا كان على المستوى المهني، أو المستوى الشخصي، لذلك تحمست لهذه الأغنية، وكان سبب نجاحها، لأنها قريبة من الجمهور».

وعن سبب تأخره في طرح أغان، حيث كانت آخر أغنية له «لحقتين»، منذ 8 سنوات، قال عزيز الشافعي: «أنا بركز في الألحان أكتر، أغني دي بتيجي لما يكون في حاجة حلوة ومش عارف إذا كانت الأغنية اللي جاية ليا هتيجي بعد 8 سنوات أو أكتر وممكن أقل على حسب لأني لما بحب أغنية بديها لمطرب أكون بحبه مبفضلش أغنيها».

نجاح عزيز الشافعي في أغنية «ولاد الناس»

وكان عزيز الشافعي طرح أغنية «ولاد الناس»، على قناته الرسمية علي «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، بوصولوها لأكثر من 82 ألف مشاهدة.