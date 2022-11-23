وفاة الفنان التشكيلي العالمي حسن الشرق بأزمة قلبية مفاجئة

توفى مساء اليوم الأربعاء، الفنان العالمي التشكيلي حسن الشرق، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة في منزله بقرية زاوية سلطان بشرق النيل في مركز المنيا.

الفقيد توفى إثر أزمة قلبية مفاجئة

وقال الدكتور عبد الظاهر حسن، نائب رئيس مركز المنيا، وابن شقيق الفقيد، إن الراحل توفي مساء اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر أن تخرج جنازته من مسقط رأسه بقرية الزاوية بشرق النيل، باكر الخميس.

والفنان الراحل حسن الشرق فنان تشكيلي وصلت شهرته للعالمية، حيث رسم مجموعة كبيرة من اللوحات بموهبته الفطرية، ولاقت أعماله قبولًا ونجاحًا دوليًا مبهرًا، حيث خطف الأضواء في كل المحافل المحلية والدولية التي شارك فيها بأعمال متنوعة تعبر عن التراث.

و«الشرق» من مواليد مايو 1949 بقرية زاوية سلطان، واسمه حسن عبد الرحمن حسن، وكان الابن الأكبر لأسرة مكونة من 6 أشقاء، وبدأ مشواره الفني قبل نحو 35 عامًا.

رسم ببراعة مفردات البيئة المحيطة

كان «الشرق» يرسم ببراعة مفردات البيئة المحيطة به من نيل وخضرة، ومنازل تأخذ شكل القباب، باستخدام الطباشير تارة والأقلام تارة أخرى، وهو عو بنقابة الفنانين التشكيليين، وعضو أتيله القاهرة، وعضو المجموعة الأوروبية للفن الحديث بمدينة نيوربك الألمانية.

وأقام معارض في عدة دول حول العالم، وعرضت لوحاته له في معرض اللوفر بفرنسا، ومعرض مونش، وميونخ بألمانيا، وله متحف يحمل اسمه بقرية زاوية سلطان مسقط رأسه بشرق النيل وفتح أبوابه بالمجان لجميع الزائرين مصرين وأجانب قاصدا من ذلك الترويج للفن والسياحة في وقت واحد.