حظك اليوم برج الجدي الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يملك مولود برج الجدي الكثير من الصفات التي يعتبرها البعض عيوبا، إلا أنها مميزات في حقيقة الأمر، ومنها أنه يفكر بعقله ويأخذ الأمور بشكل عقلاني أكثر في الأمور كافة، حتى العاطفية منها، ورغم ذلك يملك هذا المولود صفات أخرى من بينها الروتين والاستقرار، اللذان يعدان من الأمور الأساسية عند أنثى هذا البرج بالتحديد.

كما ويعرف عن مولودة برج الجدي أنها دائما ما تضع خططا وتسير عليها ولا تفضل التجارب، كما أنها شديدة الاهتمام ورعاية الآخرين بشكل كبير مبالغ فيه، ما يجعل البعض ينفر منها، بالإضافة لكونها شخصية تميل للانتقاد بشكل كبير.

واليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

اليوم ستجد القمر في مواجهة برجك فلا تكن شديد التحفز، وفي الوقت ذاته لا تعطي الثقة إلا بعد دراسة وتمحيص، وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، على المستويين العلمي والمهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

ووأوضحت عبير فؤاد أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي يقولك لك إن اليوم إذا كنت متزوجا تجد أن الحياة الشخصية ليست سهلة، فلا تستسلم اليوم للتشوش واضبط انفعالاتك.