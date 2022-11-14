حظك اليوم برج الدلو الاثنين 14-11-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاهير كُثر ينتمون لبرج الدلو الذي يحمل صفات عدة، من بينها التردد في الأمور الشخصية والحياتية كافة، ومن بين هؤلاء المشاهير كلا من الفنانتين الراحلتين سعاد حسني وماري منيب، والفنان فاروق الفيشاوي، ونادين لبكي، مخرجة لبنانية، وتيم حسن، ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد، والفنان أحمد راتب، والمخرج يوسف شاهين.

ويعرف عن مواليد برج الدلو أنهم أشخاص لا يتراجعون عن آرائهم أو معتقداتهم مهما كانت غير صحيحة، ومن عيوبهم أيضا تقلب المزاج سريعا، فهم أشخاص يتحولون سريعا من الغضب إلى الهدوء، ومن السعادة إلى الحزن.

واليوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، نقدم لمحبي ومتابعي حركة الفلك والأبراج اليومية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

اليوم الاثنين القمر يتنافر مع بلوتو في منزل الصحة، حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، وابقَ متحفظا، وفق حظك اليوم لمواليد برج الدلو، وفق خبيرة الأبراج «عبير فؤاد»، على المستوى العلمي والمهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتوضح عبير فؤاد أنّ حظك اليوم على المستوى العاطفي يطالبك أن تحاول أن تحافظ على هدوء علاقاتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.