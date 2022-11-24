التميمي يكشف تفاصيل مشروعه «القاهرة عنواني»: الأمر يعود إلى طفولتي

حكى الكاتب الصحفي محمود التميمي، فكرة مشروعه «القاهرة عنواني» وذلك خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc».

تاريخ القاهرة خلال الـ 100 عام الماضية

وتحدث «التميمي» عن مشروعه، الذي يعيد من خلاله اكتشاف تاريخ العاصمة من أرشيف الصحافة المصرية، لافتًا إلى أنه اكتشف كواليس الحكايات المدهشة خلال بحثه في تاريخ القاهرة خلال الـ100 عام الماضية.

وحكى محمود التميمي عن بداية مشروعه، لافتًا إلى أن الأمر يعود لطفولته، حين تعلّق بالقاهرة المدينة الكبيرة الساحرة: «البداية كانت حبي للقاهرة من وأنا لسه في سن 10 سنوات، في البداية كنت بتعامل مع القاهرة باعتبارها الحي اللي أنا ساكن فيه اللي هو المنيل، كان فيه قصر الأمير محمد علي ومقياس النيل فكنت طول الوقت عندي شغف أعرف مين بنى الحاجات دي، والغرض كان إيه».

القاهرة الأكثر عمقا وتجذرًا في تاريخ الإنسانية

وأضاف الكاتب الصحفي: «لما كبرت شوية بقيت أروح القاهرة كلها، المدينة الحقيقية الكبيرة، فاكتشفت إن أنا عايش في عاصمة ربما هي الأكثر عمقا وتجذرًا في تاريخ الإنسانية، واكتشفت روعة جملة نجيب محفوظ لما سألوه عن مصر، وقال مصر ليست وطنا محدودًا بحدود، ولكنها تاريخ الإنسانية كله، وبالتالي وجدت إن هذه المدينة وتاريخها وشوارعها وناسها وأحداثها تستحق الذكر، وإننا نعلّم منها ولادنا القيم والمبادئ».

وأوضح «التميمي» أنه حكى هذه الكواليس في عروض شهرية بعنوان «أرواح في المدينة»، في صندوق التنمية الثقافية.