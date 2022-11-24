كرم جبر: مصر كانت صوتا لأفريقيا والدول النامية في قمة المناخ

أشاد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالجهود التي بذلتها مصر في الساعات الأخيرة قبل ختام قمة المناخ، لافتًا إلى أنها كانت ضخمة لتوفيق وجهات النظر لخروج البيان الختامي متوائمًا مع طموحات الدول الأفريقية والنامية.

جبر: مصر لم تكن تتحدث بلسانها بل كانت صوت لأفريقيا

وأوضح «جبر» خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن مصر لم تكن تتحدث بلسانها، لكنها كانت صوت لأفريقيا والدول النامية، مشيرًا إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين الدول الغنية والنامية، حول رغبة الدول الكبرى في عدم التعهد بأي شيء، وبما يشمل تقليل حدة الانبعاثات، مؤكدا أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها دورًا في ذلك.

كرم جبر: الصين لم تتعهد بتقديم أي دعم

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الصين لم تتعهد بتقديم أي دعم، والولايات المتحدة تعهدت بـ25 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 1.5 مليار دولار، واصفًا هذه الأموال بأنها لم تكن على قدر الطموح، مشددًا على أن الجهود المبذولة من فريق العمل المصري ساعدت على تقريب وجهات النظر، ووصلت في النهاية لتكوين صندوق التعويض والأخطار.

ولفت إلى أنهم اتفقوا على آلية تمويل الصندوق والدول التي ستموله والأخرى التي ستستوفي شروط الحصول على التمويل، وأرجأ التصديق للقمة المقبلة 2032، معتبرًا أنه إنجاز لم يحدث خلال السنوات الماضية.