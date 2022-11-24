كرم جبر عن اختيار القاهرة لعقد مباحثات نووية روسية أمريكية: موقفها متوازن

كشف الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن سبب اختيار القاهرة لعقد مباحثات معاهدة «ستارت 2»، النووية بين روسيا وأمريكا.

المحادثات تهدف لحماية الأمن الدولي

وأوضح جبر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن هذه المحادثات تهدف لحماية الأمن الدولي وضبط ومراقبة الأسلحة النووية خاصة أن الحرب الروسية الأوكرانية شهدت تهديدات باستخدام الأسلحة النووية.

اختيار القاهرة لموقفها المتوازن بين مختلف القوى

وأشار جبر إلى أن الرئيس الأمريكي حذر من استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وأنها قد تجلب الخراب والدمار على العالم، لافتًا إلى أن اختيار القاهرة جاء بسبب موقفها المتوازن بين مختلف القوى وبسبب علاقتها المتوازنة مع موسكو وواشنطن والاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الدول صديقة روسيا بمثابة العدو، مشيرًا إلى أن مصر لديها قنوات اتصال مع كل الدول بما يتيح لها أن تكون شريكا عادلا في عقد المباحثات.

وأكد «جبر»، أن طرفي المعاهدة الروس والأمريكان متوافقين مع السياسة الخارجية المصرية متوقعًا الاستعانة بكوادر من الخارجية المصرية للمساعدة في صياغة هذه المباحثات، مشيدًا بدور مصر في السلم والأمن في أفريقيا وحوض البحر المتوسط.