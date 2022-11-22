تصاعد المخاوف من كارثة نووية في زابوريجيا.. وموسكو كييف تتبادلان الاتهامات

في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، إنه يجب على الدول المؤيدة لأوكرانيا أن تطالبها بسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المحيطة بمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، مطالبا بوقف - ما تقول موسكو - إنه قصف أوكراني للمحطة، وفقا لشبكة «العربية.نت».

زيلينسكي يدعو الناتو إلى حماية المنشآت النووية ويطالب موسكو بسحب قواتها

فيما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الأعضاء بحلف الناتو إلى ضمان حماية المحطات النووية الأوكرانية، مطالبا موسكو بسحب قواتها من زابوريجيا.

وقال زيلينسكي، في تصريحات أمس الاثنين، إنه تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن عدة أهداف تتعلق بالسلامة الإشعاعية والوضع في محطة زابوريجيا النووية، إلى جانب أمن الطاقة في أوكرانيا وأوروبا.

وأضاف: «نعمل على ضمان تنفيذ توجيهات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقف أي هجمات ضد المناطق الأوكرانية النووية، ويجب على روسيا سحب قواتها ووقف قصفها للمحطة»، مشيرا إلى أن بلاده تبذل جهودها مع فرنسا لعقد مؤتمر حول إعادة إعمار أوكرانيا وتنفيذ خطة التعافي السريع، ومعربا عن شكره إلى الرئيس الفرنسي على استعداده لدعم حماية المحطات النووية.

«زابوريجيا» تتعرض للقصف ومخاوف من وقوع كارثة نووية

وكانت محطة زابوريجيا النووية قد تعرضت للقصف يومي السبت والأحد، ما أثار مخاوف بشأن وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من «تشرنوبل»، المدينة التي شهدت أسوأ كارثة نووية منذ عام 1986.

وتُحمّل كل من موسكو وكييف المسؤولية على الأخرى في الهجمات على المحطة النووية التي تقع تحت سيطرة روسيا منذ بدء عمليتها العسكرية في فبراير الماضي.

وبدورها، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أن الهجمات المستمرة على المنشآت النووية يمكن أن تتسبب في حدوث كارثة كبيرة، فيما قالت روسيا إن قصف زابوريجيا قد يؤدي إلى حادث نووي خطير.

لندن سلمت كييف صواريخ «بريمستون-2» عالية الدقة

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن المملكة المتحدة سلمت أوكرانيا صواريخ «بريمستون-2» عالية الدقة، والتي صُممت لتكون مضادة للدروع.

كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، في وقت سابق، أنها ستسلم قريبا نحو ألف صاروخ مضاد للطائرات إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن لندن ستسلم كييف منصات إطلاق مع صورايخ لديها القدرة على إسقاط أهداف في الجو، من بينها الطائرات المسيرة وصواريخ كروز.