للمصريين في السعودية.. اعرف المستندات المطلوبة للزواج من أجنبية

يحرص المصريون في السعودية على تقنين أوضاعهم في المجالات كافة، حتى يكونوا بعيدًا عن طائلة القانون، سواء باستخراج المستندات والوثائق الرسمية أو الالتزام بمهام العمل المكلفين بها، أو حتى في حالات الزواج والطلاق التي يجب أن تكون وفق القنصلية المصرية في السعودية.

أعلنت القنصلية المصرية في السعودية مستندات يجب على المواطن المصري الراغب للزواج من فتاة أجنبية تقديمها حتى يكون الزواج رسميًا وهي كالتالي:

- تقديم أصل جواز السفر أو أصل بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وصورتين من تلك المستندات.

- 4 صور شخصية حديثة لكل من الزوج والزوجة (4*6) خلفية بيضاء.

- في حالة كون أحد الطرفين أجنبي يلزم تقديم موافقة من السفارة التابع لها الزوج أو الزوجة على الزواج من الطرف المصري مصدقًا عليها من الخارجية السعودية والقنصلية المصرية.

- تقرير طبي معتمد «فحص ما قبل الزواج» يثبت خلو الزوجين من الأمراض التي تحول دون إتمام الزواج.

- شاهدان، ويلزم تقديم أصل مستندات إثبات شخصيتهم + صورتين لها.

- أصل قيد عائلي أو فردي للزوج المصري.

- مستند إثبات الحالة الاجتماعية للزوجة على النحو التالي:

- إقرار بعدم الزواج يتم التوقيع عليه أمام الموظف المختص بالقنصلية.

- قسيمة الطلاق مصدقا عليها من وزارة خارجية البلد التي قيدت بها واقعة الطلاق والقنصلية المصرية.

- شهادة وفاة الزوج مصدقا عليها من وزارة خارجية البلد التي قيدت بها واقعة الوفاة والقنصلية المصرية.

- يجب ترجمة المستندات غير المحررة باللغة العربية، ويتم تصديق الترجمة من وزارة خارجية الدولة الصادرة منها والقنصلية المصرية.