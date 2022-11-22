الحبس سنة لـ3 متهمين بخطف طفلة وإجبارها على الزواج عرفيا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، بالحبس سنة مع الشغل، لـ 3 أشخاص «شاب ووالده ووالدته»؛ لاتهامهم باختطاف فتاة بعد هروبها مع نجلهم وزواجها منه بعد أن أخبرت أسرتها أنها ذاهبة لأحد الدروس الخصوصية، وهي دون الـ15 عاما من عمرها، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم في محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد صيرة، ومدحت مجدى مكى، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمين سر نادر السقا

إحالة المتهمين لجنايات بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14722 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 1637 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين «محمود ع م»، 19 سنة، تاجر دواجن، ووالده «ع م م»، ووالدته «أ ك ع»، خطفوا المجني عليها «م س ع»، وكان ذلك بالتحايل بأن طلب منها المتهم الأول مقابلتها فقام بانتظارها عقب الانتهاء من الحصة الدراسية الخاصة بها واصطحابها بسيارته إلى مسكنه وفوجئت بتواجد المتهمين الثاني والثالث، وتمكنوا من إقصائها عن أعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إكراه المجني عليها على توقيع عقد زواج عرفي

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أكرهوا المجني عليها بالقوة والتهديد على ورقة بيضاء مسطرة وطلبوا منها كتاب عقد زواج بينها وبين المتهم الأول، مهددين إياها بالإيذاء في حالة عدم الانصياع إلى أوامرهم وتحرير ذلك العقد، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الحصول على توقيعها وكتاب ذلك العقد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وبين أمر الإحالة، أن المتهمين احتجزوا المجني عليها بدون وجه حق، بأن قاموا بشل حركتها واحتجازها داخل محل الواقعة لارتكاب الجرائم محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.