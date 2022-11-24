فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج اليوم

تبدأ، اليوم الخميس، أولى خطوات انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج، من خلال فتح باب الترشح للطلاب الراغبين في خوض المنافسة وسحب الاستمارات وتقديمها، على أن تنتهي العملية الانتخابية يوم 8 ديسمبر المقبل.

وضع قواعد انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة سوهاج

وذكر الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن انتخابات اتحادات الطلاب ستسير وفقا لقزاعد النزاهة والشفافية، مع فتح مجال للمنافسة بين الطلاب المتقدمين للمنافسة.

معايير اختيار الطلاب في الاتحادات الطلابية

وأفاد رئيس جامعة سوهاج، أن معايير الجامعة لاختيار الطلاب في انتخابات الاتحادات الطلابية قائمة على خدمة الأنشطة الطلابية الإبداعية، وعدم الانسياق وراء الشعارات، فضلا عن ماقام به الطالب من أنشطة.

دعوة للمشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية

ودعا رئيس الجامع الطلاب لمشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، سواء بالترشح أو بالانتخاب، وذلك لتعزيز قيم الثقة بالنفس وحرية التعبير لدى الطلاب، وتأكيدا على قيمة وأهمية أصواتهم الانتخابية.