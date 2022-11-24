ملتقى ثقافة المرأة بالإسكندرية يناقش استراتيجية الدولة لتمكين النساء

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الملتقى الثاني عشر لثقافة وفنون المرأة، ضمن مشروع «أهل مصر»، الذي يقام حتى 30 نوفمبر الجاري، بمحافظة الإسكندرية.

115 فتاة تشاركن في الملتقى

ويشارك في الملتقى 115 فتاة من طالبات وخريجات الجامعات المصرية عبرن حدود محافظاتهن الحدودية من حلايب وشلاتين، شمال وجنوب سيناء، الوادي الجديد، أسوان، مطروح، بجانب محافظتي القاهرة والإسكندرية، رغبة منهن في التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهن، والحوار حول قضايا مجتمعهن بشكل عام، وقضايا المرأة بشكل خاص.

فاعليات ثقافة وفنون المرأة بالإسكندرية

وتضمنت الفاعليات زيارة لمتحف المجوهرات الملكية «قصر الأميرة فاطمة حيدر»، حيث تم استكمال بناء القصر عام 1923 بواسطة الأميرة فاطمة حيدر باستقدام الفنان الإيطالي انطونيو لاشياك، ويشغل القصر مساحة 185 متر مربع تشمل حيز المباني وحديقة القصر، وفي عام 1986 صدر القرار الجمهوري رقم 173 بتخصيص القصر متحفًا للمجوهرات الملكية لأسرة محمد علي.

وأعقب ذلك لقاء عن القضايا المجتمعية بعنوان «النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص» للدكتورة أسماء محمد عباس الأستاذ المساعد بمعهد العلوم الاجتماعية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية، بقصر ثقافة الأنفوشي، استعرض عدة نقاط وهي الفرق بين النوع والجنس، واستراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وأنواع التمكين ودور الإعلام في إبراز دور المرأة وتحديات تمكينها.

ثم دار حوار فعال بين بين الحضور من الفتيات وخاصة فيما يتعلق بحقوق الرجل والمرأة ومشكلات الزواج وارتفاع نسبة الطلاق في الآونة الأخيرة.

افتتاح معرض التراث

وتم افتتاح معرضا يعبر عن التراث السيناوي، الأسواني، السكندري، بجانب التراث البدوي بمطروح، وأعقب ذلك إلقاء كلمات الافتتاح، بمسرح قصر الثقافة .

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة المايسترو محمد مصطفى، قدمت اسكتشات منها: «يا خارجة من باب الحمام، معانا ريال، حاجة غريبة»، بجانب أغاني «على رمش عيونها، ياحلو صبح».