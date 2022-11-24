برنامج «هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «جامعات على خُطى COP27»

عرض برنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بخطط التحول للأخضر في الجامعات بعنوان «جامعات على خُطى COP27.. مناهج بيئية ومبادرات خضراء».

وقال الكاتب الصحفي ذكي القاضي، إنّ توابع قمة المناخ COP27 ستظل مستمرة على المستوى المحلي بعد أسبوع من انتهاء المؤتمر، بينما توابعها ستؤثر على المستوى الدولي في العامين المقبلين، لأنّ زخم مخرجات قمة المناخ سيكون ضغطًا في الفترة المستقبلية، لافتًا إلى أنّنا خرجنا بمكاسب عظيمة من القمة وكان لا بد من تطبيقيها على المستوى المحلي.

وأضاف «القاضي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ استيعاب مفهوم الاقتصاد الأخضر والمبادرات الخاصة بالقطاع البيئة من أهم مكتسبات قمة المناخ، موضحًا أنّ في كل المؤسسات دائمًا يتواجد بها وكيل خاص بشؤون البيئة وخدمة المجتمع يجب التعاون معه في حجم المبادرات والعمل الخاص، مؤكدًا أهمية دوره الذي برز ووضح بعد قمة المناخ.