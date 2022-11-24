إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل محملة بزجاج بالفيوم

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزجاج على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، قبل قليل، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، حيث انقلبت السيارة على الطريق فجأة، ما تسبب في تعطيل حركة المرور.

وعلى الفور، هرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث، فضلاً عن سيارات المرور لإزالة آثار الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالزجاج على الطريق الإقليمي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة شخصين في الحادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة نقل محملة بالزجاج على الطريق الإقليمي بين مدخل طريق قارون ونزلة الواحات، وذلك بسبب السرعة الزائدة، ووجود مصابين، وتعطل حركة المرور.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال، تمهيداً لعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لهم، حتى يتم تقديم العلاج لهم حسب حالتهم الصحية.

إزالة آثار الحادث

وعلى الفور، انتقلت سيارات المرور إلى مكان الحادث، حيث جرى إزالة الزجاج الذي تكسر على الطريق جراء الحادث، كما جرى وضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة، وإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المارة.

تحرير محضر بالحادث

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.