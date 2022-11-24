أسعار الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الخميس

ارتفاع جديد شهدته أسعار الذهب في البورصات العالمية، على خلفية ما تشهده بورصات الذهب العالمية من تذبذب، حيث استقر سعر الأوقية عند 1757 دولارا، وبناء على هذا شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعات طفيفة، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1355 جنيهًا في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وداخل أسواق الصاغة، شهدت أسعار الذهب تغيرات طفيفة، حيث بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 1355 جنيهًا في مصر، وبناء على النشرة السعرية التي تصدرها الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، جاءت الأسعار كما يلي:

- بلغ سعر الأوقية 1,757 دولار.

- سعر جرام الذهب عيار 21: 1355 جنيها.

- سعر الجرام عيار 24: 1549 جنيهًا.

- وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 1161 جنيها.

- سعر الجرام عيار 14: 903 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب: 10840 جنيها.

وفي سياق متصل، كشف بنك جولدمان ساكس، عن أنّ البيئة الاقتصادية العالمية يتوقع أن تصبح أكثر دعما للسلع بداية من منتصف 2023، وسط توقعات بتراجع الدولار.

كما يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن يوقف البنك المركزي الأمريكي، تشديده النقدي مؤقتًا، مع حلول الربع الثاني من عام 2023، ما يلقي بثقله على سعر الدولار، حسب ما قال نيكولاس سنودون، المحلل الاستراتيجي في «جولد مان ساكس».