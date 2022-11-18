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محافظة قنا تطرح 40 ألف دجاجة ومنتجاتها بأسعار مخفضة للجمهور: إنتاج مزارعنا  

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رجب آدم
04:36 م | الجمعة 18 نوفمبر 2022
دواجن محافظة قنا

دواجن محافظة قنا

أعلنت محافظة قنا عن ذبح دفعة جديدة من الدواجن بإجمالى 40 ألف دجاجة، جرى تربيتها في عنابر التسمين بمشروعات الأمن الغذائى بمنطقة المعنا، ويتم طرح الدواجن ومنتجاتها بمنافذ بيع المحافظة المنتشرة بكافة مراكز ومدن المحافظة، بأسعار مخفضة عن مثيلتها في السوق المحلي.

مشروعات الأمن الغذائي

وقالت الدكتورة وردة بدوى مدير عام مشروعات الأمن الغذائى، إن الدواجن ومنتجاتها صحية للغاية، حيث أنها تخضع لإشراف بيطرى كامل طوال دورة التربية والتسمين، ويتم استخدام علف نظيف وآمن وذو قيمة غذائية عالية لتسمين تلك الدواجن.

وأضافت أن دواجن محافظة قنا ومنتجاتها تشمل «دواجن مجمدة وفريش طازج، وراك صافي، وصدور بالأجنحة، صدور سوبر، دبوس وراك، وأجنحة، ورقاب وهياكل»، بالإضافة إلى طرح أطباق معبأة وزن 500 جرام للمنتجات التالية «فيليه، مفروم دواجن، كبدة صافي، قوانص وقلوب».

توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وبأسعار مناسبة

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين وبأسعار مناسبة لأهالى المحافظة، لافتةً إلى أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا دائما ما يقدم الدعم من أجل استمرار دورة الإنتاج، ويتم شراء كتاكيت صغيرة لتربيتها وتسمينها عقب انتهاء كل دورة تسمين، لضمان ضخ منتجات اللحوم البيضاء إلى السوق المحلي بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

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