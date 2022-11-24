حملات موسعة في المحافظات لمطاردة تجار المواد المخدرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

مديرية أمن القاهرة

وأسفرت حملة للأجهزة الأمنية بالقاهرة عن ضبط شخص له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كما ضبطت مديرية أمن مطروح ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبطت شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات بالإسماعيلية

وألقت أجهزة مديرية أمن الغربية القبض على شخص له معلومات جنائية، حال استقلاله دراجة نارية دون لوحات بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وضبطت مديرية أمن الإسماعيلية شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس وسلاح ناري.

وفي الشرقية ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.