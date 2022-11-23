مصرع عامل صدمته دراجة نارية مجهولة أمام منزله في الدقهلية

توفى عامل فور وصوله إلى مستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابات مختلفة واشتباه كسور متعددة بالجمجمة، ونزيف داخلي بالمخ، علاوة على اضطراب بدرجة الوعي.

وأكدت ابنته، أن والدها تعرض لحادث أثناء وقوفه أمام بيته بمدينة منية النصر، بعدما صدمته دارجة نارية مجهولة، وفر قائدها هاربا، ما تسبب في إصاباته التي أودت بحياته.

بلاغ وفحص طبي عاجل

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول السيد معوض محمود أبو الحمايل، 54 سنة، عامل، مقيم في منية النصر، إلى المستشفى المركزي، بادعاء حادث طريق.

واستقبل أطباء المستشفى، المصاب وبدأوا في فحصه طبيا، وتبين وجود اشتباه بكسور متعددة في الجمجمة، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، واضطراب بدرجة الوعي، واشتباه ما بعد الارتجاج، وتوفى عقب وصوله.

موتوسيكل يصدم العامل أمام منزله

انتقل مأمور مركز منية النصر وضباط وحدة مباحث المركز إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال ابنة المتوفى مني السيد معوض، 27 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة، أكدت في محضر الشرطة، أنه أثناء تواجد والدها أمام المنزل صدمته دراجة نارية مجهولة، وفر قائدها بها هاربا من مكان الحادث، ما أدى إلى إحداث إصابته التي أودت بحياته، واتهمت قائد الدراجة النارية بالتسبب في وفاة والدها.

بدء التحريات.. والصحة: لا توجد شبهة جنائية

وورد تقرير مفتش الصحة، بأن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ، ووجود كسور بعظمة المخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5824 لسنة 2022 إدارة مركز منية النصر، للعرض على النيابة العامة، وكلفت وحدة مباحث المركز بالتحري حول الواقعة، وضبط قائد الدراجة النارية.