باحث اقتصادي: مبادرة «ابدأ» تستهدف توفير فرص العمل للمصريين

قال الدكتور محمد شادي، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مبادرة «ابدأ» لها 3 أهداف رئيسية، الأول، توفير فرص عمل لعدد كبير من المصريين من خلال خلق مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة، وفي هذا المجال تساعد مبادرة «ابدأ» مشروعات حياة كريمة، لافتًا إلى أن حياة كريمة الآن توفر سكن مناسب وبنية تحتية، إلى جانب رفع كفاءة وجاهزية القرى المصرية حتى لا يضطر المواطن إلى النزوح للمدن.

دور مبادرة «ابدأ» بقطاع الصناعة

وأضاف «شادي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن «حياة كريمة» ينقصها توفير فرص عمل للمواطنين، بينما مبادرة «ابدأ» تعمل على إنشاء المجمعات الصناعية للاستثمار في الأراضي غير المستغلة في الريف المصري، فضلًا عن الاستثمار في الميزة النسبية للمواطنين المتواجدين في تلك القرى، إلى جانب إنشاء مشروعات كبيرة ومتوسطة تخدم على المشروعات الكبيرة كمصانع الأدوات المنزلية والسيارات بدلًا من استيراد المنتجات من الخارج بهدف تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، وتوفير مدخلات الإنتاج مع خلق فرص عمل للمواطنين.

أهداف مبادرة «ابدأ»

وتابع، أن الهدف الثاني لمبادرة ابدأ يتمثل في توفير جزء من فاتورة الاستيراد عن طريق الدور التي تقوم به المبادرة والسالف ذكره، أما الهدف الثالث فيختص بتوطين التكنولوجيا من خلال عقد شراكات مع المنتجين الذين يساعدون في زيادة الإنتاج، لافتًا إلى أن الشراكات لم تحدث من قبل لأنها تحتاج إلى تكلفة كبيرة للغاية.