ملتقي المصريين بالكويت: أطلقنا مبادرات لخدمة القرى الأكثر احتياجا

كشف هاني كمال، منسق عام ملتقي المصريين بالكويت، حرص الملتقي على إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية التي تستهدف خدمة المصريين بالداخل، خاصة القرى الأكثر احتياجا بمحافظات الجمهورية، في إطار مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال السنوات الماضية، كي تكون بمثابة حلقة وصل بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم.

الملتقي حلقة وصل بين المصريين بالخارج ووطنهم الأم

وأشار منسق عام ملتقي المصريين بالكويت، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى أن هناك العديد من الخدمات التي قدمتها الجمعية للمصريين بالداخل، حيث شملت أعمال الجمعية توزيع الكراسي المتحركة، سماعات الأذن، السلع الغذائية، وصلات المياه، كسوة الأيتام، بالإضافة إلى إعمار المنازل داخل القرى الأكثر احتياجا.

مبادرة «أصلك الطيب» لدعم «حياة كريمة»

وأضاف «كمال» أن جمعية شباب الخير، قامت أيضا بتقديم مساعدات إنسانية من خلال كفالة الأيتام، زواج الأيتام، البطاطين، بجانب توزيع كميات كبيرة من لحوم الأضاحي خلال الأعياد داخل مصر.

وأوضح منسق عام ملتقي المصريين بالكويت، أن هذه المساعدات الإنسانية تأتى في إطار خطة عمل مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى والريف المصري، وتوفير سكن آمن آدمي للمواطنين.

كما أشار «كمال» إلى أن مؤسسة «شباب الخير»، أطلقت خلال الفترة الماضية حملة «نقطة تحول»، التي استهدفت توزيع عدد من الكراسي المتحركة، لذوي الهمم داخل المحافظات المختلفة في مصر، بالإضافة إلى إقامة عدد من الشوادر لتوزيع الملابس على الأسر الأكثر احتياجا.

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، على التواصل المستمر مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين في الداخل.