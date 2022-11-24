روسيا: أحبطنا محاولة تخريب أوكرانية بخط أنابيب الغاز «ساوث ستريم»

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إنه منع الخدمات الخاصة الأوكرانية من تنفيذ ما وصفه بتخريب خط أنابيب الغاز «ساوث ستريم»، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يمنع أعمال تخريب بخط ساوث ستريم

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجهاز منع محاولة الأجهزة الخاصة الأوكرانية من ارتكاب عمل تخريبي بخط أنابيب الغاز ساوث ستريم.

تم إلغاء ساوث ستريم، الذي كان يهدف في الأصل إلى نقل الغاز الروسي تحت البحر الأسود إلى الساحل البلغاري، في عام 2014 لصالح ترك ستريم، الذي يصل إلى اليابسة في تركيا ويمكنه إمداد المجر وبلغاريا بالغاز.

رئيس الطاقة النووية الأوكراني الهجمات الروسية تهدد بكارثة نووية

وعلي جانب آخر، قال رئيس الطاقة النووية الأوكراني، بيترو كوتين، اليوم، إن موسكو تسببت في خطر حقيقي يمكن أن يتسبب في كارثة نووية، بشنها هجمات فصلت خلالها جميع المفاعلات النووية الأوكرانية عن شبكة الكهرباء لأول مرة منذ 40 عاما.

وأضاف أن محطة الطاقة النووية الضخمة في منطقة زابوريجيا، قد أعيد توصيلها بشبكة الكهرباء الوطنية بعد الضربات الجوية الروسية أمس، وأن مولدات الديزل الاحتياطية في الموقع أعيد توصيلها بشبكة الكهرباء الوطنية بعد الضربات الجوية الروسية وتم إيقاف تشغيله الآن.