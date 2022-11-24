موقع Travel and Leisure: مصر من أفضل المقاصد السياحية في 2023

تحت عنوان «أفضل 50 مقصدًا للسفر خلال عام 2023»، أعد موقع «Travel and Leisure»، السياحي، قائمة تتضمن تلك المقاصد، وفقًا للمعايير والفئات التي وضعها الموقع للقراء من زاوية الثروات الثقافية والأطعمة والمناظر الطبيعية والشواطئ وغيرها، حيث جاء المقصد السياحي المصري ضمن أفضل المقاصد السياحية في فئة «الثروات الثقافية».

مقومات المقصد السياحي المصري

وسلط الموقع الضوء على أبرز المقومات التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى قرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يقع على مقربة من أهرامات الجيزة، ويضم العديد من الكنوز الأثرية إلى جانب حدائق خارجية وساحة واسعة تُمكن الزائرين من الاستمتاع بتجربة سياحية متميزة ومختلفة داخل المتحف والمنطقة المحيطة به.

الرحلات النيلية الفاخرة

كما سلط الموقع الضوء على الرحلات النيلية الفاخرة والتي تشهد إبحار العديد منها في نهر النيل، فضلا عما يشهده القطاع الفندقي أيضًا من انتعاش حيث من المقرر افتتاح عدد من الفنادق التابعة لسلاسل عالمية قريبا في مصر، ونوه أنه من الروائع التي يمكن للسائح زيارتها الآن وادي الملوك بالأقصر.