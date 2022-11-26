المخرجة كوثر يونس: أصنع الأفلام من أجل الفن وليس للمشاركة في المهرجانات

قالت المخرجة كوثر يونس، والتي مثلّت مصر في مهرجان فينيسيا في شهر سبتمبر الماضي، من خلال فيلم «صاحبتي» والذي حاز أيضًا على جائزة من لجنة التحكيم الخاصة من مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ44 على إثر منافسته في مسابقة الأفلام القصيرة الأسبوع الماضي، إنها لا تفكر في مسألة تصنيفها باعتبارها مخرجة «مهرجانات» وتقديم أعمال فنية وفقًا لمعايير مهرجانات عالمية.

يونس: لا أقف عند جملة مخرجة مهرجانات

وقالت كوثر يونس، في تصريحات لـ«الوطن» إنها في الأساس لا تقف عند جملة «مخرجة مهرجانات» وأن هذه العبارة لا تستهويها إطلاقًا، مضيفة بقولها: كل ما أعرفه هو العمل في مجال الإخراج والإنتاج، سواء كان هذا الفيلم سينافس في مهرجان من عدمه.

فيلم صاحبتي يحصد جائزة في مهرجان القاهرة السينمائي

واستطردت بقولها: «عند التحضير لأي فيلم، لا أفكر في مسألة المنافسة في مهرجان فني، ولكن كل ما أعلمه هو ما أقوم به وما الذي سأقدمه، وقتها أستمد طاقتي لتنفيذ الفيلم، ولا أعلم إذا كان سيتم قبوله في أي مهرجان أم لا؟»

وأشارت إلى أنها بعد نجاح فيلم «صاحبتي» تستعد لتقديم فيلمًا آخر من إخراج نهى عادل، وستتولى هي مهمة الإنتاج فقط، مع تأكيدها أن كل ما تعلمه أنها تقدم فنًا تعشقه وليس هدفها تقديم رسالة بعينها.

أبطال فيلم صاحبتي

فيلم صاحبتي، بطولة إلهام صفي الدين، مارك الحجار، إخراج كوثر يونس التي شاركت في كتابته مع أحمد عصام السيد، وتدور أحداثه حول شاب يضطر للاختفاء في ملابس فتاة من أجل لقاء حبيبته داخل منزلها في وجود أسرتها.