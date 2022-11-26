قصة طعن شاب أثناء مشاهدة مباراة كأس العالم في سوهاج.. «الضحية محاسبش على المشاريب»

حاله من الصخب بين مشجعي كرة القدم على مقهى أثناء متابعة مباراة البرتغال وغانا، ثم سُمع صرخات مشاجرة بين أحد المتفرجين وعامل بالمقهى على دفع ثمن المشروبات، ولم تمر سوى لحظات وسكنت ٦ طعنات في جسد مشجع الكورة، ونُقل للمستشفى ليتلقى العلاج.

قرارات جهات التحقيق

وقررت النيابة العامة حبس المتهم بإصابة صديقة بواسطة سلاح أبيض «سكين» بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقال المتهم في اعترافاته: «الضحية كان مندمج في الماتش ورافض يحاسب على المشاريب، زعقنا سوا وفجأة قلبت بخناقة وضربته بالسكينة لما استفزني».

وأمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

عقوبة الشروع بالقتل

وأوضح حسن شومان المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات المصري شرع عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».

وأضاف «شومان» أن المادة 46 نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ من مستشفى طما المركزي بوصول احد الأشخاص مصاب بطعنات نافذة بالجسد نتيجة مشاجرة مع صديقه فقام بطعنه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما على دفع ثمن المشروبات على المقهى اثناء مشاهدته لمباراة كاس العالم.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم ضبط المتهم وتبين انه عامل بالمقهى وصديق المجني عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وانه قام بطعن المجني عليه بواسطة سلاح ابيض بعد مشادة كلامية تحولت لمشاجرة بسبب من يقوم بدفع ثمن المشروبات أثناء جلوسهما علي المقهى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.