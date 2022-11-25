مصرع شاب دهسته سيارة أثناء عبور الشارع في المعصرة وهروب السائق

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، إثر دهس سيارة له في المعصرة، وجرى ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وصرحت بدفن الجثة.

بلاغ بدهس سيارة لشاب في المعصرة

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة بحلوان، بلاغا من أحد مستشفيات المنطقة، بوصول شاب مصاب بعدة كسور، ونزيف، ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات عن أن الشاب أثناء عبور الشارع، دهسته سيارة مسرعة، وهرب قائدها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثة لبيان هل توجد شبهه جنائية أم لا؟.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار قائد السيارة المتسبب في الواقعة.

قانوني يوضح العقوبة المتوقعة لقائد السيارة

وقال محمد صلاح المحامى بالنقض، لـ «الوطن»، إن قانون العقوبات قد أوضح العقوبة المقررة في حالة القتل الخطأ، إذ نصت المادة 238 من قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».