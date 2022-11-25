تفاصيل إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي بالفيوم

أصيب 8 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها، على الطريق الإقليمي، في نطاق محافظة الفيوم، حيث انفجر إطار السيارة فجأة على الطريق أمام المارة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت فجأة في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بانقلاب سيارة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على الطريق الإقليمي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 8 أشخاص

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية، إلى مكان حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمي، وتبينّ إصابة 8 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وذلك إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل مصاب بحسب حالته الصحية.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.