إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي بالفيوم

أصيب 3 أشخاص، قبل قليل، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ربع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إحكام سيطرته عليها.

وعلى الفور توجهت قوات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاتخاذ اللازم حيال الحادث والمصابين.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود مصابين.

إصابة 3 أشخاص

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة طامية تحت إشراف المقدم محمد عشري رئيس المباحث إلى مكان الحادث، على طريق أسيوط الغربي بنطاق المركز، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيداً لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوص اللازمة، لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة لكل منهما وفقاً لحالته الصحية ومدى إصاباته.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث من على الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.