اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «البابا تواضروس».. 10 سنوات محبة

تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «البابا تواضروس».. 10 سنوات محبة

- «الوطن» تحتفي بالذكرى العاشرة لتجليس قداسته

- مواقفه الوطنية: حافظ على سلامة الوطن والكنيسة في وجه الإرهاب ومؤامرات القوى الداخلية والخارجية

- الرعاية والخدمة: قسّم الإيبارشيات الكبيرة.. وتوسّع في رسامة الأساقفة والكهنة وتدشين الكنائس الجديدة.. واهتم بالخدمة الاجتماعية.. ووضع خطة لانتشار الكنيسة في العالم حتى عام 2040

- مكاسب الأقباط في عهده: خروج قانون بناء الكنائس إلى النور بعد مطالبات استمرت 160 عامًا.. وأكبر تمثيل في الحياة السياسية

- الوجه الآخر لـ«البابا»: متفوق دراسيا وصيدلي بدرجة مدير مصنع أدوية

- والدته «أم مثالية».. والأب رحل منذ 55 عامًا

- يعشق فيروز ويهوى التصوير ويحب «صلاح جاهين»

- «العفو الرئاسي»: حققنا نجاحات كبيرة في دمج المفرج عنهم اجتماعيًا

- إجراء 1.5 مليون عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

- المتعة مستمرة في «المونديال»

الصفحة الثانية

- «معلومات الوزراء»: 85% من نساء العالم تعرضن لـ«العنف الرقمي»

- «التضامن»: بدء حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

- «حياة كريمة»: قوافل طبية وبيطرية للعلاج المجاني في المنوفية والغربية

- الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي

- انتهاء ترميم مسجد السيدة رقية ضمن خطة إحياء مسار آل البيت

- «كريمة» تعاني من مرض «غريب» أسفل البطن بسبب كثرة الإنجاب

الصفحة الثالثة

- 10 سنوات على «عطية الله» لـ«مصر والكنيسة»

- «الوطن» تحتفي بقداسة «البابا تواضروس» في عيد تجليسه العاشر

- قالوا عن البابا

- أشهر مقولاته الخالدة

الصفحة الرابعة

- السيرة والمسيرة.. الأسرة: ولد في المنصورة باسم وجيه صبحي باقي وتوفي والده بـ«قرحة المعدة» قبل يومين من نكسة 1967

- الكنيسة في حياته: ينتهي لعائلة كهنوتية وكان دير القديسة دميانة ببراري بلقاس ساحة تنشئته

- الرهبنة: الأنبا بيشوي دخل الدير في 1986 ورُسم راهبًا في 1988 بيد البابا «شنودة»

الصفحة الخامسة

- «كل شيء به كان».. الأسقفية: اختار البابا شنودة أن يطلق عليه اسم «ميخائيل» ولكن أثناء قداس الرسامة تراجع وأطلق عليه «تواضروس»

- البطريركية: بكى حينما اختير «بطريركًا للكنيسة» وتوجه بعد إعلان «القرعة الهيكلية» إلى مزار البابا شنودة الثالث ليصلي

- الرعاية والخدمة: قسّم الإيبارشيات.. وتوسّع في رسامة الأساقفة والكهنة وتدشين كنائس جديدة

الصفحة السادسة

- «البطريرك 118».. استراتيجية تنظيم شؤون الكنيسة: الرعاية – العمل الروحي – العمل الإداري بنظام فعال – تشجيع الحوار – الدور المجتمعي

- مكاسب الأقباط: أكبر تمثيل في البرلمان والحياة السياسية وقانون بناء الكنائس

- مواهبه وهواياته: يهوى التصوير وابتعد عن كرة القدم بسبب كسر ساعته.. ولعب كرة السلة

الصفحة السابعة

- «بابا المحبة».. مواقفه الوطنية: حافظ على سلامة الوطن والكنيسة في وجه الإرهاب والقوى الخارجية التي حاولت النيل منهما

- الدور المجتمعي: تأسيس مكتب بابوي لإنشاء المدارس والمستشفيات لخدمة المصريين

الصفحة الثامنة والأخيرة

- المتعة مستمرة.. «مواجهات العيار الثقيل»

- اختفاء «ميسي».. والظاهرة «رونالدو» يتوهج.. البرازيل وإسبانيا وإنجلترا الأقوى

- لعنة المونديال تطارد «نيمار»

- قطر تضع نفسها في موقف صعب.. وإيران تعود للمشهد