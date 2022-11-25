اقرأ غدا في عدد «الوطن»: «البابا تواضروس».. 10 سنوات محبة
كتب:
محمد عزالدين
07:44 م | الجمعة 25 نوفمبر 2022
عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «البابا تواضروس».. 10 سنوات محبة
- «الوطن» تحتفي بالذكرى العاشرة لتجليس قداسته
- مواقفه الوطنية: حافظ على سلامة الوطن والكنيسة في وجه الإرهاب ومؤامرات القوى الداخلية والخارجية
- الرعاية والخدمة: قسّم الإيبارشيات الكبيرة.. وتوسّع في رسامة الأساقفة والكهنة وتدشين الكنائس الجديدة.. واهتم بالخدمة الاجتماعية.. ووضع خطة لانتشار الكنيسة في العالم حتى عام 2040
- مكاسب الأقباط في عهده: خروج قانون بناء الكنائس إلى النور بعد مطالبات استمرت 160 عامًا.. وأكبر تمثيل في الحياة السياسية
- الوجه الآخر لـ«البابا»: متفوق دراسيا وصيدلي بدرجة مدير مصنع أدوية
- والدته «أم مثالية».. والأب رحل منذ 55 عامًا
- يعشق فيروز ويهوى التصوير ويحب «صلاح جاهين»
- «العفو الرئاسي»: حققنا نجاحات كبيرة في دمج المفرج عنهم اجتماعيًا
- إجراء 1.5 مليون عملية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار
- المتعة مستمرة في «المونديال»
الصفحة الثانية
- «معلومات الوزراء»: 85% من نساء العالم تعرضن لـ«العنف الرقمي»
- «التضامن»: بدء حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة
- «حياة كريمة»: قوافل طبية وبيطرية للعلاج المجاني في المنوفية والغربية
- الفريق أسامة عسكر يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي
- انتهاء ترميم مسجد السيدة رقية ضمن خطة إحياء مسار آل البيت
- «كريمة» تعاني من مرض «غريب» أسفل البطن بسبب كثرة الإنجاب
الصفحة الثالثة
- 10 سنوات على «عطية الله» لـ«مصر والكنيسة»
- «الوطن» تحتفي بقداسة «البابا تواضروس» في عيد تجليسه العاشر
- قالوا عن البابا
- أشهر مقولاته الخالدة
الصفحة الرابعة
- السيرة والمسيرة.. الأسرة: ولد في المنصورة باسم وجيه صبحي باقي وتوفي والده بـ«قرحة المعدة» قبل يومين من نكسة 1967
- الكنيسة في حياته: ينتهي لعائلة كهنوتية وكان دير القديسة دميانة ببراري بلقاس ساحة تنشئته
- الرهبنة: الأنبا بيشوي دخل الدير في 1986 ورُسم راهبًا في 1988 بيد البابا «شنودة»
الصفحة الخامسة
- «كل شيء به كان».. الأسقفية: اختار البابا شنودة أن يطلق عليه اسم «ميخائيل» ولكن أثناء قداس الرسامة تراجع وأطلق عليه «تواضروس»
- البطريركية: بكى حينما اختير «بطريركًا للكنيسة» وتوجه بعد إعلان «القرعة الهيكلية» إلى مزار البابا شنودة الثالث ليصلي
- الرعاية والخدمة: قسّم الإيبارشيات.. وتوسّع في رسامة الأساقفة والكهنة وتدشين كنائس جديدة
الصفحة السادسة
- «البطريرك 118».. استراتيجية تنظيم شؤون الكنيسة: الرعاية – العمل الروحي – العمل الإداري بنظام فعال – تشجيع الحوار – الدور المجتمعي
- مكاسب الأقباط: أكبر تمثيل في البرلمان والحياة السياسية وقانون بناء الكنائس
- مواهبه وهواياته: يهوى التصوير وابتعد عن كرة القدم بسبب كسر ساعته.. ولعب كرة السلة
الصفحة السابعة
- «بابا المحبة».. مواقفه الوطنية: حافظ على سلامة الوطن والكنيسة في وجه الإرهاب والقوى الخارجية التي حاولت النيل منهما
- الدور المجتمعي: تأسيس مكتب بابوي لإنشاء المدارس والمستشفيات لخدمة المصريين
الصفحة الثامنة والأخيرة
- المتعة مستمرة.. «مواجهات العيار الثقيل»
- اختفاء «ميسي».. والظاهرة «رونالدو» يتوهج.. البرازيل وإسبانيا وإنجلترا الأقوى
- لعنة المونديال تطارد «نيمار»
- قطر تضع نفسها في موقف صعب.. وإيران تعود للمشهد