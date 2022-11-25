تفاصيل إصابة طبيب بيطري بسبب ركلة عجل بالفيوم.. ووزير الزراعة يطمئن عليه

أصيب طبيب بيطري بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات، بسبب رفسة عجل «تسمين»، أثناء تحصينه ضد مرض حمى الوادي المتصدع، والحمى القلاعية، حيث فوجئ بقيام العجل برفسه وأسقطه أرضاً متسبباً في إصابته.

وجرى طلب سيارة الإسعاف، ونقل الطبيب إلى مستشفى التأمين الصحي، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

رفسة عجل تصيب طبيب بيطري

تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الدكتور عماد الدين محمد حسين قمبر، طبيب بيطري، بالوحدة البيطرية في قرية البسيونية بنطاق مركز الفيوم، إلى رفسة عجل أوقعه أرضاً وسدد له عدة رفسات في وجهه، أثناء تحصين العجل في الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية.

العاملين بالوحدة أنقذوه

وتدخل العاملين في الوحدة البيطرية وأبعدوا العجل عن الطبيب، ثم اتصلوا بالإسعاف ونقلوه إلى مستشفى التأمين الصحي، حيث خضع للكشف الطبي، وتم تعليق بعض المحاليل له، ووضعه تحت الملاحظة.

وزير الزراعة يطمئن عليه

واطمأن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على الطبيب البيطري عماد قمبر، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للطبيب.

وشدد على أهمية الحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية، ومكافحة الأوبئة والأمراض التي تصيبها، وبالتالي فإنّه يؤدي دوره في خدمة وطنه.

نائب الوزير يتصل به

في سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة في بيان لها، أنّ المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لـ الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أجرى اتصالاً هاتفياً بالدكتور عماد قمبر واطمئن على صحته، داعياً له بالشفاء العاجل.

زيارة المسؤولين للطبيب

وزار الدكتور أيمن عادل مدير الطب البيطري بالفيوم، يرافقه الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الطبيب المصاب في مستشفى التأمين الصحي.

كما تواصل الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين والدكتور محمد سيف الأمين العام بالنقابة الفرعية بالفيوم برئاسة الدكتور أسامة مخلوف، وعدد من الأطباء البيطريين بالفيوم، بزيارة الطبيب المصاب، للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

سعادة الطبيب بالاهتمام

في سياق متصل، أعلن الطبيب بسعادته بالاهتمام الذي لقيه من قيادات وزارة الزراعة، ونقابة الأطباء البيطرين، ومديرية الطب البيطري، مؤكداً أنّه حريص على أداء واجبه مهما حدث، مُشدداً على أنّه سيعود إلى عمله فور تحسن حالته الصحية.