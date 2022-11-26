مجموعة فاجنر الروسية: لدينا جنرال أمريكي متقاعد ضمن صفوفنا

قالت مجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية، إن جنرالا أمريكيا سابقا في مشاة البحرية «المارينز» يعمل لحسابها، وأوضح رئيس المجموعة الروسية يفجيني بريجوجين، ردا على طلب صحيفة «هلسنجين سانومات»، أن هناك عدد من المواطنين الفنلنديين في المجموعة «20 شخصًا» تقريبا.

فنلدنيون يقاتلون ضمن كتيبة بريطانية في إطار «فاجنر»

وأضاف بريجوجين، أن الفنلدنيين يقاتلون ضمن كتيبة بريطانية في إطار «فاجنر» بقيادة، جنرال سابق في «المارينز»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، سوء التنظيم الذي يمس نقاط الصمود المنيعة في «كييف» وغيرها من المدن، مشيرا إلى نشر أكثر من 4000 نقطة في البلاد.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن زيلينسكي إقامة نقاط لتوفير الخدمات الأساسية في حالة انقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

اقتصاديا، قال مستشار ألمانيا، أولاف شولتز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، في عاصمة بلاده «برلين»، إن الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات للحد من أسعار الغاز والطاقة الكهربائية والتدفئة.

ومن المقرر العمل بالإجراءات اعتبارا من يناير حتى أبريل 2024، وستكلف الحكومة الألمانية 54 مليار يورو، فيما يجب أن يصادق البرلمان الألماني «البوندستاج» و مجلس ممثلي الأقاليم «البوندسرات» على الإجراءات حتى تدخل حيز التنفيذ.

خفض أسعار الطاقة للمنشآت الصناعية اعتبارا من يناير المقبل

وأوضحت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن من المخطط خفض أسعار الطاقة للمنشآت الصناعية اعتبارا من يناير المقبل، مضيفة أن من المتوقع أن يتم الحد من أسعار الطاقة للمنازل الخاصة ومشاريع الأعمال المتوسطة والصغيرة، التي يقل استهلاكها من الطاقة عن 1.5 جيجاواط ساعة في السنة.

كما سيتم تحديد سعر الغاز لها عند 12 سنتا مقابل الكيلواط ساعة، وسعر الكهرباء عند 40 سنتا مقابل الكيلواط ساعة، وسعر التدفئة المركزية عند 9.5 سنت مقابل الكيلواط ساعة.