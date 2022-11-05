أخبار أوكرانيا: إسقاط 8 طائرات مسيرة.. و«فاجنر» الروسية تفتتح أول مقر في بطرسبرج

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الدفاعات الجوية أسقطت 8 طائرات بدون طيار «مسيرات» جنوبي البلاد، مشيرا في خطاب مسائي، إلى تدمير صاروخين من طراز «كاليبر».

وأشار زيلينسكي، إلى تشغيل صافرات الإنذار عدة مرات في معظم المناطق الأوكرانية، مضيفا في خطاب مسائي، أن أعنف العمليات القتالية تركزت خلال هذا الأسبوع في «دونباس» و«باخموت» و«سوليدار»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بوتين: الدول الغربية تكمن وراء أحداث أوكرانيا

من جانبها، أكدت«موسكو»، على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مواصلة الدفاع عن بلادها ضد «تدخل الدول الغربية»، وأضاف في حدث أقامته «الجمعية التاريخية الروسية»، أن الغرب «يواصل جهوده لإضعاف بلاده وتدميرها، والدول الغربية تكمن وراء الأحداث التي تجري في أوكرانيا».

وأشار بوتين، إلى حشد 18 ألف جندي إضافي فوق العدد المطلوب البالغ 300 ألف للقتال في أوكرانيا بسبب تدفق المتطوعين.

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، عن حزمة جديدة من المساعدات الأمنية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا، ولإقامة مقر للمساعدات الأمنية في ألمانيا، يتولى الإشراف على نقل كل الأسلحة والتدريب العسكري لـ «كييف»، ليصل إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية منذ يناير 2021، إلى 18.9 مليار دولار.

مساعدات «واشنطن» تشتمل على عقود لشراء 1100 طائرة «فونيكس جوست»

وأشارت الدفاع الأمريكية، إلى أن الـ 400 مليون دولار تشتمل على عقود لشراء 1100 طائرة مسيرة «فونيكس جوست»، وتمويل لتجديد 45 دبابة و40 قاربا نهريا إضافيا، وغيرها، مضيفة أن «واشنطن» تمول تحديث دبابات «تي 72» و«صواريخ هاوك» أرض-جو، كجزء من حزمة المساعدات.

من جانبه، قال الجنرال المتقاعد جوزيف كيث كيلوج، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الإدارة الأمريكية اليسابق، دونالد ترامب، إن «واشنطن» تنفق على مساعدات أوكرانيا 2.5 مليون دولار كل ساعة.

من جانبها، قالت نائبة المتحدث باسم «البنتاجون» سابرينا سينج، للصحفيين، إن هولندا ستقدم التزاما مماثلًا ليصل العدد إلى 90 دبابة من طراز «تي 72»، مشيرة إلى أن الدبابات ستزود ببصريات متقدمة واتصالات ودروع، وسيكون بعضها جاهزاً بحلول نهاية ديسمبر المقبلوبعضها الآخر سيتمّ تسليمه فيب العام المقبل 2023.

وفي وقت سابق، أشارت الحكومة الإيطالية، إلى أنه لن تكون هناك مشاكل في توريد أسلحة بلادها إلى «كييف».

من جانبها، افتتحت «مجموعة فاجنر» الروسية شبه العسكرية، أول مقر لها في مدينة «سانت بطرسبرج» الروسية، وقال يفجيني بريجوجين، مؤسس «فاجنر»، في بيان إن مهمة «مركز فاجنر» توفير بيئة مريحة لتوليد أفكار جديدة بغية تحسين القدرة الدفاعية لروسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال سفير موسكو لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، إن «واشنطن» لم تقدم أي مقترحات بشأن اجتماع محتمل بين بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، مضيفا للصحفيين، إن جهود الولايات المتحدة الأمريكية، لحل الأزمة الأوكرانية، بالكامل في ساحة المعركة ستفشل.

سوليفان يلتقي كل من زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قال في وقت سابق، إن أوكرانيا تحتاج بشدة إلى معدات لدفاعاتها الجوية في هذه اللحظة الحرجة.

وكان المسؤول الأمريكي، التقى خلال زيارة غير متوقعة إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، كل من زيلينسكي ووزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، للتعبير عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية الثابت لـ«كييف».