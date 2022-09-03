نقيب الصيادين بالإسكندرية: توجيه الرئيس بتطوير المراكب «هيفرق معانا ومع الناس»

أكد أشرق زريق، نقيب صيادين الإسكندرية، أن ما وجه به الرئيس بإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا، لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية، هو أمر مهم للغاية، لكل الصيادين، إذ أنه تعد تطوير قطاع الصيد، وذلك من خلال هذه المبادرة، التي ستفرق فارق إيجابي لدى الصيادين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام.

نقيب الصيادين: نشكر الرئيس على تطوير قطاع الصيد

أضاف نقيب الصيادين بالإسكندرية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الصيادين يشكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير قطاع الصيد، واهتمامه بتطوير سبل الصيد، التي تعد أياد الصيادين الحقيقية، التي تساعدهم على صيد أسهل وإنتاجية أكبر.

نقيب الصيادين: مبادرة الرئيس ترخص أسعار السمك

أوضح أنه فور تطبيق توجيهات الرئيس بعمليات تطوير مراكب الصيد، ذلك الأمر ستتبعه زيادة الإنتاجية، فبالتالي سيكون هناك وفرة من الأسماك في الأسواق، وما يتبعها من خفض أسعار السمك لاستهلاك المواطنين.

الرئيس يوجه بإنتاج مراكب صيد بديلة للمراكب الشراعية

جاء ذلك بعدما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض جهود هيئة قناة السويس، لتوطين صناعة سفن ومراكب الصيد، التي تبعها توجيه بتطوير تلك الجهود، لإنتاج مراكب صيد تستخدم محليا، لصالح فئات الصيادين في البحيرات المصرية، التي جرى تطويرها مثل بحيرة المنزلة وغيرها، وذلك كبديل للقوارب الخشبية البدائية المستخدمة حاليا، على أن تكون مزودة بالآلات الحديثة، والمبردات لتخزين الأسماك، وذلك دعماً للصيادين ولقدرتهم على مضاعفة الإنتاج من الصيد.