الرئيس الروسي: صدرنا أسلحة بـ8 مليارات دولار في 2022

بلغت صادرات الأسلحة الروسية، 8 مليارات دولار خلال عام 2022، وفقا لما ذكره الرئيس فلاديمير بوتين، في حدث بمناسبة الذكرى الـ15 تأسيس شركة «روستيخ» للصناعات العسكرية.

الرئيس الروسي: يمكن توقيع المزيد من العقود قبل نهاية 2022

وأضاف بوتين، أن يمكن توقيع المزيد من العقود قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من الأسلحة يذهب للاستهلاك المحلي لاحتياجات جيش بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأوضح بوتين، أن الخبرة التي اكتسبها جيش بلاده في مواجهة أسلحة الغربية خلال الأزمة الأوكرانية يجب أن تستخدم لتحسين المنتجات العسكرية الدفاعية الروسية، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

زاخاروفا: تدمير التقاليد في الاتحاد الأوروبي

بدورها، انتقدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اقتراح مقدم إلى صربيا للانضمام إلى العقوبات ضد «موسكو» والاعتراف باستقلال كوسوفو، واصفة الاقتراح الأوروبي بالسخيف.

وأضافت زاخاروفا، عبر «تليجرام»، أنه لم يتبق سوى المرجع الجغرافي للقارة من أوروبا، مشيرة إلى تدمير التقاليد الأوروبية في الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل، إنها كانت تريد وضع صيغة أوروبية لمحادثات شارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبوتين قبل ترك منصبها في 2021، في محاولة لإيجاد حل لتوترات بين «موسكو» و«كييف». وفي 2014، أطلقت المسؤولة الألمانية، «صيغة نورماندي»، المكون من بلادها بالإضافة إلى فرنسا وروسيا وأوكرانيا بعد ضم «موسكو» لـ«شبه جزيرة القرم» في العام ذاته.

وأشارت المسؤولة الألمانية السابقة، إلى أنها كانت تفتقر إلى السلطة، وفقا لما ذكرته «سي إن إن».

مساعدت بلجيكية جديدة لـ«كييف» بينها مختبرين متنقلين

وفي إطار المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الأوروبية، لـ«كييف»، وافق مجلس الوزراء البلجيكي، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لـ أوكرانيا، تشمل 10 طائرات بدون طيار تحت الماء للكشف عن الألغام ومعدات التجسس ومختبرين متنقلين.

وأوضحت وزيرة الدفاع البلجيكية، لوديفين ديدوندر، في مقابلة صحفية، إن جيش بلادها والمصنعين سيدربون القوات الأوكرانية على كيفية التعامل مع المعدات الجديدة.

وأضافت ديدوندر، أن حوالي 100 مدرب عسكري بلجيكي سينضمون إلى بعثة «المساعدة العسكرية لدعم أوكرانيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

بدورها، تظاهر المئات من سكان العاصمة الأيرلندية «دبلن»، احتجاجا على إيواء عدة مئات من اللاجئين الأوكرانيين، وقالت صحيفة «آيرش ميرور» الإيرلندية، إن من المخطط استيعاب 380 شخصا في مبنى قديم تم تجهيزه خصيصا في منطقة الحائط الشرقي.

وكان أكثر من 62 ألف أوكراني، وصلوا إلى أيرلندا، فيما قد يصل العدد إلى 72 ألفا بحلول نهاية ديسمبر المقبل.