أسعار سيارات تبدأ من 45 ألف جنيه في السوق المصرية.. «أتوماتيك ومكيفة»

شهدت سوق السيارات المستعملة استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، إذ يرغب الكثير من المواطنين في شراء السيارات القديمة نظرًا لكونها الأنسب والأرخص بالإضافة إلى أن إمكانياتها مناسبة.

وقال محمد غريب عضو رابطة تجار السيارات؛ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهدت انتعاشة في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، وذلك لزيادة المواطنين في امتلاك مركبات مستعملة بها تكييف وناقل حركة أتوماتيك، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة نتيجة أزمة التضخم الاقتصادي العالمية.

واستعرض «غريب» أسعار عددا من السيارات القديمة في السوق المحلية، كما يلي:

هيونداي اكسيل 1994

متوسط سعر السيارة: 50 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 45 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 57 ألف جنيه.

هيونداي اكسيل 1996

متوسط سعر السيارة: 50 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 43 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 55 ألف جنيه.

اسبيرانزا A11 2006

متوسط سعر السيارة: 50 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 43 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 52 ألف جنيه.

لادا 2107 2011

متوسط سعر السيارة: 50 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 38 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 57 ألف جنيه.

لادا 2107 2012

متوسط سعر السيارة: 50 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 43 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 54 ألف جنيه.

رينو سيمبول 2010

متوسط سعر السيارة: 122 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 113 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 128 ألف جنيه.

جيب جراند شيروكي 1998

متوسط سعر السيارة: 123 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 105 آلاف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 138 ألف جنيه.

هيونداي أفانتي 2000

متوسط سعر السيارة: 123 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 114 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 128 ألف جنيه.

رينو ميجان 2005

متوسط سعر السيارة: 123 ألف جنيه.

أقل سعر للسيارة: 114 ألف جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 133 ألف جنيه.