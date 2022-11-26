ورش فنية لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة الإسكندرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي بفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ثقافة الإسكندرية تناقش أسباب التغير المناخي

وعقد بيت ثقافة القباري محاضرة بعنوان «كيفية التعامل الصحيح مع الصرف الصحي»، بمدرسة سمارت الخاصة للغات بالبيطاش، بالتعاون مع إدارة الوعى البيئي للصرف الصحي، تحدث خلالها المنتصر بالله محمد عن السلوكيات الصحيحة للتعامل مع البيئة المحيطة وضرورة الحفاظ علي البيئة من الملوثات.

كما تضمنت الفعالية مناقشة ظاهرة التغير المناخي وأسبابه وكيفيه مواجهة هذه الظاهرة، تلى ذلك عرض فيلم كارتونى عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيره علي البيئة، واختتم اليوم بمسابقة للطلاب وتوزيع جوائز على الفائزين.

ونظم البيت يوما ترفيهيا تضمن ورشة رسم حر وتلوين بألوان الخشب والشمع تدريب الفنانة نجلاء فتحي، تلاها سرد قصة كريم والعنزات الثلاثة، ولقاء تعريفي حول اختلاف فصول السنة والتغييرات التي تحدث بين كل فصل والآخر، فيما نظمت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان «المخدرات وأثرها على جسم الإنسان و إدراكه»، تحدثت خلالها الدكتورة ناهد الرحماني أخصائي الطفل، عن مفهوم الادمان و أخطاره الجسدية والنفسية والذهنية على الإنسان، وكيف نهت الأديان عن إيذاء النفس.

ورشة فنية لعمل مهرج بالخامات المختلفة

وبمناسبة عيد الطفولة، أقيمت ورشة فنية لعمل مهرج بالخامات المختلفة، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، تدريب الفنانة رانيا محمد إبراهيم، كما أقام قصر ثقافة الشاطبي ورشة لتصميم لوحات بالبورو جليتر وألوان الاويل باستيل مع أطفال حضانة المبرة، تنفيذ الفنانات نهي عبد الحميد، نسرين صلاح، ريم وفائي، أما مكتبة الشلالات أقامت ورشة تصميمات فنية عن الخريف وأوراق الشجر بالتأهيل المهني لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، تدريب الفنانة إسراء النجار.