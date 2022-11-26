محافظ قنا يناقش تحديات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا عاجلا لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، للعام المالي 2022 / 2023، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بالديوان العام، وطارق لطفي، رئيس مركز ومدينة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية.

تحسين معدلات الأداء

وناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، معوقات تنفيذ بعض المشروعات لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.

الالتزام بالجداول الزمنية

كما شدد «الداودي» على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة طبقا للجداول الزمنية المقررة، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.