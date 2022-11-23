تسيير قوافل طبية في مركزي قوص وقفط بمحافظة قنا ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا، إطلاق قافلة طبية تستهدف توقيع الكشف الطبي على المرضى غير القادرين بقريتي حجازة والعليقات مركز قوص، وقريتي الشيخيه والجبلاو مركز قفط.

جاءت القافلة، استكمالًا لأنشطة جمعية الأورمان، في مجال تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومجانية تمامًا لشرائح غير القادرين.

وأشار حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياه كريمة.

وأكد إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا، بالتعاون مع المستشفى الجامعى بقنا، كما تم صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية، وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

علاج 46 ألف مريض

أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن الجمعية بمحافظة قنا، نجحت فى المجال الطبي وحتى الآن في توقيع الكشف الطبي لمرضى العيون على 46 ألف مريض، وإجراء 9.982 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 5214 نظارة طبية لغير القادرين، وعمليات القلب، وإجراء عدد 1057 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين بالمجان تمامًا.

المشروعات الخيرية

واختتم شعبان، أن الجمعية نفذت عدد هائل من الخدمات والمشروعات الخيرية خدمة لأهالى محافظة قنا وبخاصة النطاقات الأكثر احتياجًا، إذ نجحت فى توزيع (8.897) مشروع تنموي متمثل فى قروض حسنة وتسليم مواشي، كذلك ساهمت في توزيع المساعدات الموسمية من كراتين رمضان ولحوم الأضاحي وبطاطين الشتاء، وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.