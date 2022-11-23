تطورات بقضية قتل سمسار على يد عامل بمحل كشري: «رفض يدفع الحساب»

«هو اللي جه واتخانق معايا عشان قولتله ادفع تمن الأكل»، هكذا كانت أقوال المتهم بقتل سمسار بواسطة سكين تقطيع البصل أثناء مشاجرة بأكتوبر أمام جهات التحقيق التي قررت حبسه 4 أيام، ونسبت إليه تهمة القتل العمد وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة والتحفظ على سلاح الجريمة.

تلقى قسم حدائق أكتوبر بلاغا بنشوب مشاجرة بين أحد العمال بمحل كشري وسمسار وصديق له أدت إلى سقوط السمسار قتيلا وإصابة صديقه على يد عامل بمحل كشرى.

سكين تقطيع بصل سبب الجريمة

بعد تقنين الإجراءات وسرعة التحريات، تم ضبط المتهم وتبين أنه أحد العمال بمحل كشرى بأكتوبر سدد طعنة نافذة بصدر المجني عليه أثناء مشاجرة بينهما بواسطة سكين تقطيع البصل أدت إلى قتله بمكان عمله لرفض المجني عليه سداد ثمن الأكل.

تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على سلاح الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة القتل العمد

حول عقوبة القتل العمد، قال المحامي حسن شومان لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام شنقاً وفقاً لقانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020.

وأشار «شومان»، إلى أن الفقرة الثانية من للمادة 2344 توضح أنه يحكم على من فعل تلك الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.