هشام إسماعيل: تصوير مشاهد مسلسل إيجار قديم في عمارة سكنية حقيقية

قال الفنان هشام إسماعيل، إن كواليس تصوير مسلسل إيجار قديم، يتميز بالاحترام بين الجميع، وحرص فريق العمل على إتقان مهامهم، مشيرًا إلى أن «اللوكيشن» ملئ بالتفاهم والحب والراحة ومن ثم ينعكس ذلك على الشاشة، ويظهر الممثلين كأنهم أسرة واحدة.

وأشار هشام إسماعيل، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن تصوير مشاهد «إيجار قديم» وبالتحديد العمارة السكنية التي تجمعه وعدد من نجوم العمال، يتم تصويرها داخل «عِمارة» حقيقية وفي شوارع مصر الجديدة، متابعًا: سعيد بالتصوير في شقق بجد، وليس ديكورًا تم بناؤه داخل ستديو.

أجواء طبيعية

واستطرد قائلًا: ممكن سكان هذه العمارة يكونوا موجودين معانا أثناء التصوير، والجيران حولنا بجد، كأن الحياة طبيعية في «إيجار قديم»، التفاهم والحب والود الموجود بين الجميع أمام الكاميرات وخلفها، بالتأكيد يصل للجمهور.

مواعيد عرض «إيجار قديم»

مسلسل إيجار قديم، بطولة محمد الشرنوبي، شريف منير، ميمي جمال، حازم سمير، فيدرا، صلاح عبدالله، إلهام وجدي، علاء زينهم، حنان سليمان، رحمة حسن، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق رفعت، ويعرض على شاشة قناة ONTV من السبت إلى الأربعاء في الساعة 8 مساءً.