سيارات موديلات حديثة بـ120 ألف جنيه في الأسواق

تشهد سوق السيارات المستعملة، استقرار ملحوظ في عمليات البيع والشراء، وسط إقبال على الشراء مؤخرا.

وقال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهد استقرار في الأسعار، وزيادة في عملية البيع والشراء.

وتابع عضو رابطة تجار السيارات، بأن راغبي شراء السيارات، يبحثون عن موديلات حديثه برفاهية عالية، تبدأ من 120 ألف جنيه، ولا تتجاوز 150 ألف جنيه، من بين «الكوري والصيني والياباني»

أسعار السيارات

واستعرض أسعار السيارات فى السوق المحلية كالتالي:

هيونداي أفانتي 2000

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 128.000 جنيه

سوق السيارات المستعملة والجديدة

رينو ميجان 2005

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه

اوبل كورسا 2010

متوسط أسعار السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي :119.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 124.000 جنيه

فيات بونتو 2010

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 111.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي:147.000 جنيه

بي ام دبليو 316 1997

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 124.00 جنيه

أقل سعر فى السوق المحلي: 114.000 جنيه

أعلى سعر فى السيارة بالسوق: 138.000 جنيه

فولكس فاجن بورا 2000

متوسط سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه

أقل سعر فى السوق المحلي: 114.000 جنيه

أعلى سعر فى السوق المحلي: 141.000 جنيه

بريليانس frv كروس 2013

متوسط سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه

أقل سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه

أعلى سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه

اسبيرانزا انفى 2017

متوسط سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 111.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه

سكودا اوكتافيا A4 1999

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 125.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 136.000 جنيه

بروتون جين 2 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 125.000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 119.000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه