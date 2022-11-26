سيارات موديلات حديثة بـ120 ألف جنيه في الأسواق
كتب:
أحمد عبد اللطيف
08:01 م | السبت 26 نوفمبر 2022
اسعار السيارات فى مصر
تشهد سوق السيارات المستعملة، استقرار ملحوظ في عمليات البيع والشراء، وسط إقبال على الشراء مؤخرا.
وقال عبدالله علي محمد، عضو رابطة تجار السيارات المستعملة في تصريحات لـ«الوطن»، إن سوق السيارات المستعملة شهد استقرار في الأسعار، وزيادة في عملية البيع والشراء.
وتابع عضو رابطة تجار السيارات، بأن راغبي شراء السيارات، يبحثون عن موديلات حديثه برفاهية عالية، تبدأ من 120 ألف جنيه، ولا تتجاوز 150 ألف جنيه، من بين «الكوري والصيني والياباني»
أسعار السيارات
واستعرض أسعار السيارات فى السوق المحلية كالتالي:
هيونداي أفانتي 2000
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 128.000 جنيه
سوق السيارات المستعملة والجديدة
رينو ميجان 2005
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه
اوبل كورسا 2010
متوسط أسعار السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي :119.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 124.000 جنيه
فيات بونتو 2010
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 123.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 111.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي:147.000 جنيه
بي ام دبليو 316 1997
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 124.00 جنيه
أقل سعر فى السوق المحلي: 114.000 جنيه
أعلى سعر فى السيارة بالسوق: 138.000 جنيه
فولكس فاجن بورا 2000
متوسط سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه
أقل سعر فى السوق المحلي: 114.000 جنيه
أعلى سعر فى السوق المحلي: 141.000 جنيه
بريليانس frv كروس 2013
متوسط سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه
أقل سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه
أعلى سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه
اسبيرانزا انفى 2017
متوسط سعر فى السوق المحلي: 124.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 111.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه
سكودا اوكتافيا A4 1999
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 125.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 114.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 136.000 جنيه
بروتون جين 2 2008
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي: 125.000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي: 119.000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي: 133.000 جنيه