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الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات.. شبورة وسقوط أمطار

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حمدى عبد الله
05:12 م | السبت 26 نوفمبر 2022
الأرصاد

الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الـ3 أيام المقبلة، إذ ترتفع نسبة الرطوبة وتتهيئ الفرصة لسقوط الأمطار، مع تكون الشبورة المائية.

الأحد شبورة مائية خلال الصباح

ذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية ان طقس الأحد، يشهد تكون الشبورة والمائية على الطرق المؤدية من وإلى بعض المناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

حالة الطقس خلال الإثنين والثلاثاء

وتضمنت توقعات خبراء الأرصاد لطقس يومي الإثنين والثلاثاء، أن تتأثر مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر بأمطار خفيفة إلى متوسطة وتصبح الأجواء غائمة بشكل عام يوم الاثنين 28 نوفمبر.

وتصل إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

تأثير منخفض السودان الموسمي على مناطق ومحافظات  الجنوبية

وجاء الوصف الفني للطقس بحسب تحليل خبراء الأرصاد، يتضمن  أن حالة الطقس تشهد امتداد لمنخفض السودان الموسمي على معظم المناطق الجنوبية للبلاد من شمال الصعيد الي أقصي الجنوب يدفعكمية من الرطوبة، كما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ الفرصة لسقوط الأمطار.

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بقلم حمدى عبد الله