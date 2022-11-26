إصابة 4 أشخاص في حادثي سير منفصلين بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين، إذ انقلبت سيارة ملاكي بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، كما اصطدمت سيارة «تمناية» بتروسيكل في مركز سمالوط ونتج عن ذلك إصابة شاب.

انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الأوسط المؤدي لمدينة المنيا الجديدة، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، هم: إسلام هشام 24 عاما، محمد أحمد 26 عاما، حسن وائل 24 عاما، بكدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين في مدينة سمالوط

كما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من مأمور مركز سمالوط، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 4572 ن ي س، تمناية، وتروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع أمام كوبري الشريعي، مما أسفر عن إصابة رزق أشرف 16 عاما، وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتبين وقوع الحادث بسبب التخطي الخاطئ من سائق التروسيكل.